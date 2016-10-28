Читатели «Полит.ру» не поверили в путинскую оттепель

27 октября президент России Владимир Путин выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Российский лидер коснулся целого ряда тем международной и внутренней повестки дня, а также ответил на вопрос о своем выходе на пенсию в будущем.

В последних высказываниях Владимира Путина многие находят признаки оттепели. В традиционном опросе «Полит.ру» предложил читателям поделиться своими мыслями на этот счет.

Большинство респондентов полагают, что от президента можно ожидать дальнейшего закручивания гаек. При этом ни один участник опроса безоговорочно не поверил в явную смену тактики.

Итоги опроса:

Скорее можно ожидать дальнейшего закручивания гаек – 41,5%

Никаких особых изменений не заметно – 16,9%

Не в ближайшие 8 лет – 15,4%

Это пока очень робкие намеки на такую возможность – 15,4%

Не знаю – 10,8%

Да, явно просматривается поворот – 0%.