Президент РФ рассказал об успехах липецкой фабрики Порошенко

На сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что принадлежащая украинскому лидеру Петру Порошенко фабрика Roshen, расположенная в Липецкой области, «ритмично работает и получает прибыль», передает «Интерфакс».

По словам Путина, уважительное отношение России к праву собственности распространяется и на иностранных инвесторов, включая украинского президента. На получаемую предприятием прибыль не накладывается никаких ограничений, включая ее перевод за границу.

Однако «там есть и некоторые проблемы, связанные с невозвратом НДС, и судебные органы ввели определенные ограничительные меры», добавил российский лидер.

Напомним, ранее выяснилось, что Порошенко за год на два пункта повысил свои позиции в рейтинге самых богатых людей Украины, составляемом журналом «Новое время». Украинский президент оказался на четвертой строчке — притом что стоимость принадлежащих ему активов снизилась на 3%, составив 949 млн долларов.



По данным издания, в минувшем году объем продаж продукции Roshen снизились более чем на 200 млн долларов — до 800 млн долларов.