Постпред США в ОБСЕ обвинил Россию в отправке оружия и военных в Донбасс

Постпред США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дэниел Байер обвинил Россию в продолжении поставок оружия и военнослужащих в Донбасс. Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

В заявлении Байера, с которым он выступил на очередном заседании совета ОБСЕ, посвященном ситуации в Донбассе, говорится, что власти США всерьез обеспокоены в связи с последним обострением ситуации на юго-востоке Украины. По его информации, после срыва договоренностей о режиме прекращения огня с 1 сентября артиллерия в зоне конфликта стала применяться в два раза чаще по сравнению с неделей ранее, достигнув уровня предыдущего года. Украинские военные также сообщают об обстрелах из «Градов». 11 октября, по данным американского представителя, начались бои около Мариуполя.

Дэниел Байер подчеркнул, что в большинстве этих случаев мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала, что первыми огонь открывали «ополченцы, поддерживаемые Россией». Так, по его словам, наблюдатели миссии видели, как микроавтобус с военными номерами пересекал российско-украинскую границу в Донбассе. В микроавтобусе якобы находились люди в камуфляже.

Американский представитель при этом подчеркнул, что по ночам государственная граница на территории непризнанных республик остается без наблюдения со стороны ОБСЕ, поэтому Россия может переправлять в ДНР и ЛНР «что угодно».