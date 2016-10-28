Минфин предложил ввести пособие по бедности

Первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко сообщила о том, что Минфин предлагает ввести в России пособие по бедности. Об этом пишет «Российская газета».

«Сегодня было бы правильно и нам перейти на применение принципа нуждаемости при назначении отдельных социальных выплат и обсудить возможность введения нового вида пособия — пособия по бедности», — заявила Нестеренко.

Она подчеркнула, что сначала необходимо ввести и определить понятие «нуждаемость» на законодательном уровне.

Нестеренко в интервью изданию сообщила, что, по информации ведомства, больше всего финансовая поддержка необходима семьям с детьми в возрасте до 16 лет. В особенности, «семьи с двумя и более детьми и одним работающим родителем».