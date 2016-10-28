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28 октября 2016, 10:16
биология динозавры палеонтология

Палеонтологи изучают образец мозга динозавра

University of Cambridge

Продолжают поступать известия об интересных исследованиях из Солт-Лейк-Сити, где сейчас проходит ежегодная конференция Общества палеонтологии позвоночных. В одном из докладов группа британских палеонтологов рассказала о находке окаменевших тканей головного мозга динозавра.

Образец был найден десять лет назад, когда один охотник за окаменелостями на пляже на юго-востоке Англии обнаружил странную коричневую гальку с необычной внутренней структурой. Исследователи выяснили, что галька представляет собой окаменевший фрагмент эндокрана – кости черепа с рельефным отпечатком мозговых структур на внутренней стороне. Но самым интересным оказалось, что помимо кости в окаменевшем виде сохранили и некоторые прилегающие к ней мягкие ткани. Владелец черепа, фрагмент которого попал в руки палеонтологов, был близким родственником игуанодона и жил около 133 миллионов лет назад

Для исследования находки ученые применили растровый электронный микроскоп и компьютерную томографию. Они обнаружили следы мозговых оболочек динозавра, а под ними пронизанную капиллярами ткань коры головного мозга. Мозговые структуры демонстрирую признаки, общие для птиц и крокодилов. Это первая находка такого рода. Теперь ученые хотят заново исследовать уже известные образцы эндокранов динозавров, чтобы выяснить, не сохранились ли и в них части окаменевших мягких тканей.

Исследование представлено в специальной публикации Лондонского геологического общества.

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