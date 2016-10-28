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28 октября 2016, 17:24
биология генетика обезьяны эволюция

Генетики уличили шимпанзе и бонобо в межвидовом спаривании

Шимпанзе
Шимпанзе
Pixabay

Новое генетическое исследование позволило установить, что два родственных вида человекообразных обезьян – шимпанзе (Pan troglodytes) и бонобо (Pan paniscus) – спаривались между собой по крайней мере дважды в течение двух миллионов лет, прошедших с момента разделения этих видов. О случаях смешенных браков между шимпанзе и бонобо свидетельствуют гены, которым обменяли виды.

В наши дни ареалы шимпанзе и бонобо не пересекаются. На территории ДР Конго, где два вида сближаются сильнее всего, шимпанзе обитают на север от реки Конго, а бонобо – к югу от нее. Ни один из видов не умеет плавать, так что широкая река служит достаточно четкой границей.

Генетическую связь между видами, которую нельзя объяснить происхождением от общего предка, обнаружили генетик из Копенгагенского зоопарка Кристина Хвилсом (Christina Hvilsom) и ее коллеги, исследовав полные геномы 75 шимпанзе и бонобо из десяти африканских стран. Изначальной целью исследователей было установить генетические различия, которые могли бы помочь определить происхождение обезьян, конфискованных у контрабандистов, чтобы выяснить, где происходила незаконная охота. Однако Кристина Хвилсом помнила о проведенных в последнее десятилетия генетических исследованиях, доказавших скрещивание между людьми современного типа и неандертальцами, и не исключала такой возможность для бонобо и шимпанзе.

В итоге удалось установить, что около 1% генома черномордого, или центрального, подвида шимпанзе (Pan troglodytes troglodytes) было в свое время заимствовано у бонобо. Генетический анализ указывает скрещивание видов происходило дважды. Впервые, примерно 1,5 миллиона лет назад предки бонобо вступили в связь с предками восточного (швейнфуртовского, Pan troglodytes schweinfurthii) и центрального подвидов шимпанзе. Затем, всего лишь 200 тысяч лет назад, центральный подвид шимпанзе получил еще одну порцию генов бонобо. У западного подвида шимпанзе (Pan troglodytes verus), обитающего в Гвинее, Мали, Сьерра-Леоне, Либерии, Кот-д’Ивуаре, Гане и Нигерии, генов бонобо не оказалось. Следовательно, межвидовые контакты происходили только в бассейне реки Конго, где живут восточный и центральный подвиды.

Итоги исследования опубликованы в журнале Science.

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