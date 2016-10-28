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28 октября 2016, 15:23
астрономия Луна метеориты планетология

Карта недр Луны помогла раскрыть тайну загадочного кратера

Ernest Wright, NASA/GSFC Scientific Visualization Studio

Данные, собранные в ходе программы НАСА Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL), позволили определить, как возникло море Восточное на Луне.

Море Восточное (Mare Orientale) представляет собой фактически один большой ударный кратер, окруженный тремя концентрическими стенами гор. Диаметр внешней стены составляет около 930 километров. Ученые долгое время строили гипотезы о том, как возникла такая структура, а также сходные возвышенности вокруг крупнейших кратеров на Земле и Марсе.

Ответить на этот вопрос помогла программа GRAIL, в ходе которой два космических аппарата на окололунной орбите собирали данные о гравитационном поле Луны. Поскольку они находились на очень низкой высоте, то смогли регистрировать мельчайшие изменения в лунной гравитации, что позволило создать карту строения лунных недр, так как сила тяготения зависит от плотности горных пород. Морю Восточному особенно повезло в этом отношении. Завершая свою миссию, аппараты GRAIL должны были врезаться в поверхность Луны, поэтому над морем Восточным они в ходе снижения прошли на высоте всего два километра.

Распределение горных пород позволило восстановить историю образования моря. Настоящий ударный кратер имеет диаметр всего от 320 до 420 километров, меньше самой малой из кольцевых возвышенностей. В течение часа после падения стена кратера, состоящая из базальтовой лавы, опрокинулась внутрь. Горячая мантия проникла сквозь трещины в лунной коре и образовала в центре «башню», высотой около 140 километров. Более жесткая кора при этом была сломана и образовала две внешние концентрические возвышенности. Внутреннее кольцо возникло после падения центральной башни.

Помимо раскрытия тайны колец моря Восточного ученые ожидают, что их результат поможет уточнить модели, по которым определяется скорость и размер метеоритов, исходя из параметров оставленных ими кратеров.

Итоги исследования опубликованы в журнале Science.

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