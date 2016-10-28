Из сверхпроводящего кубита создан однофотонный излучатель

Международная группа ученых, включающая руководителя лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ Олега Астафьева, использовала сверхпроводящий кубит в качестве однофотонного источника СВЧ-излучения. О достигнутом результате сообщается в пресс-релизе МФТИ. Технология имеет большой потенциал для применения в квантовых компьютерах, а также в изучении взаимодействия между светом и веществом.

Однофотонные источники являются важным компонентом квантовых вычислительных систем. Такие излучатели включают в себя микрорезонатор: его геометрия определяет длину волны излучаемого фотона. Оперативная настройка длины волны и соответствующей ей частоты в таких системах невозможна. Группа ученых из Лондонского университета, Института физико-химических исследований RIKEN (Япония), Национальной физической лаборатории NPL Великобритании и МФТИ разработала однофотонный источник без жесткого и неперенастраиваемого резонатора.

В роли источника единичного фотона можно использовать единичный атом. При переходе атома из возбужденного состояния в нижнее избыток энергии испускается в виде кванта света — фотона. Проблема подобного излучателя в том, что фотон испускается в произвольном направлении, и «поймать» его для дальнейшего использования — непростая задача. Поэтому эффективность таких систем была бы мала.

Чтобы создать направленное излучение, ученые использовали искусственный атом — кубит, построенный из нескольких джозефсоновских контактов. Джозефсоновский контакт (туннельный барьер для куперовских пар — переносчиков заряда в сверхпроводимости) состоит из двух сверхпроводников, разделенных тонким слоем диэлектрика. Куперовские пары могут туннелировать через тонкий слой диэлектрика, переводя кубит из возбужденного в основное состояние и обратно. Для поддержания сверхпроводимости, а также правильного функционирования прибора рабочая температура прибора должна быть близка к абсолютному нулю.

Источник представляет из себя кубит, расположенный на стыке двух изолированных друг от друга волноводов, по которым могут распространяться электромагнитные волны. Авторами работы эти волноводы обозначены как линия управляющего сигнала и линия излучения. Между кубитом и обеими линиями сочетание проводников и диэлектрика создает два конденсатора, за счет чего кубит оказывается подключенным к линиям через электрическую емкость. Или, как принято говорить в электротехнике, имеет емкостные связи.

Кубит емкостной связью слабо связан с линией управляющего сигнала и сильно связан с линией излучения. Управляющий сигнал воздействует на кубит, переводя его в возбужденное состояние, после чего кубит испускает фотон, который по линии излучения может быть доставлен к последующим элементам схемы. Особенностью кубита на джозефсоновских контактах является возможность контроля его магнитным полем. От него зависит разница энергий возбужденного и основного состояния кубита, а значит и частота (длина волны) излучаемого фотона. Изменение внешнего поля (образец помещается в катушку) позволяет изменять частоту излучаемого фотона в широком диапазоне 7,75–10,5 ГГц. Максимально возможная эффективность, вероятность испустить фотон в линию излучения определяется емкостями, которые осуществляют связь между линиями передач и кубитом. За счет правильного подбора соотношения емкостей эффективность подобного источника может достигнуть 99,99%, что ставит его вне конкуренции по отношению к другим однофотонным источникам. В реальности же на эффективность влияют и другие факторы, например, поглощение фотона в диэлектрике (безызлучательная релаксация). В измеряемом образце эффективность составила более 65% на всем диапазоне частот, что уже является рекордной величиной.

По словам Олега Астафьева: «Данный однофотонный источник обладает высокой эффективностью и возможностью излучать фотоны в широком диапазоне частот. Это позволит использовать его в квантовых компьютерах и других квантовых технологиях, в которых единичные фотоны будут использованы в качестве носителей информации, а также для ее хранения, обработки и передачи. Единичный фотон невозможно перехватить, не изменив его состояние, поэтому применение данного источника в квантовых системах передачи данных обеспечит абсолютно безопасную передачу данных. Кроме того, он может использоваться в квантовых симуляторах, моделирующих сложные квантово-механические системы, и для изучения фундаментальных взаимодействий между фотонами и веществом».

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.