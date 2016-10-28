Путин потребовал разобраться с вспышкой ящура во Владимирской области

Президент России Владимир Путин заявил, что вся работа по борьбе с ящуром во Владимирской области должна быть прозрачной. Об этом сообщают РИА Новости.

«Хочу вас попросить, эта работа — здесь ничего не должно скрываться, она должна быть прозрачной и понятной. И у нас в стране, и наши партнеры за рубежом должны знать и полную информацию о том, что происходит, и что надо предпринимать для того, чтобы купировать эти угрозы. Только тогда возникнет доверие к нам как к партнерам», — пояснил Путин, обращаясь к главе Минсельхоза Александру Ткачеву.

Глава государства подчеркнул, что всем пострадавшим необходимо оказать поддержку.

Как сообщалось ранее, во Владимирской области зафиксирована вспышка ящура. Чрезвычайное происшествие случилось из-за болезни коров, зафиксированной в одном из хозяйств в деревне Вышманово Собинского района. В настоящее время деревня на карантине.