Путин внес законопроект по защите бизнесменов от незаконного преследования

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об усилении ответственности правоохранительных органов за незаконное преследование бизнеса. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно тексту документа, изменения касаются, в основном, части первой статьи 299 УК РФ о привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновного лица.

Максимальное наказание за подобное противозаконное деяние предлагается увеличить с пяти до семи лет лишения свободы. Если же преступление будет сопряжено с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления либо повлечет крупный ущерб, это будет грозить лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Также вводится третья часть статьи 299 УК РФ — если привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности «было совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба». Это будет караться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Крупным ущербом будет признаваться ущерб, сумма которого превышает 1,5 млн рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о частых случаях, когда уголовное дело возбуждается не в отношении конкретного предпринимателя, а по факту совершения преступления. На практике такие дела расследуются в течение нескольких месяцев, а затем прекращаются. Между тем, за время расследования бизнесмен частично или полностью теряет свое дело.

«Принятие федерального закона позволит обеспечить условия не только для исключения возможности давления на бизнес с помощью механизмов уголовного преследования, но и для создания благоприятного делового климата в стране», — подчеркивается в сопроводительных материалах.