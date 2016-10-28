Рейтинг Путина вырос до 81,8%

Прекращение процесса снижения рейтингов президента России Владимира Путина и российского правительства констатировал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным проведенного опроса, рейтинг одобрения российского президента вырос с 78,7 до 81,8%. Также улучшилась оценка работы правительства РФ — с 53,6 до 58,3%.

Опросом зафиксирован рост одобрения деятельности Госдумы с 39,7 до 45,5% и Совета Федерации с 42,1 до 46,4%.

45,1% опрошенных россиян высказали удовлетворение работой политических партий, остались недовольны 32,4% респондентов.

Наибольшим одобрением в рейтинге институтов власти пользуются Вооруженные Силы РФ — 83,5% участников опроса позитивно оценили их действия. Специалисты ВЦИОМа отмечают, что за последние 10 лет эта цифра выросла почти вдвое, с 44% в октябре 2006 года. Второе место занимает Русская православная церковь, одобренная 70,4% опрошенных, третье — СМИ, набравшие 60,5%.

«На фоне ухудшающейся экономической ситуации в январе-августе этого года социальное самочувствие россиян снижалось, параллельно этому падали и рейтинги органов государственной власти. В сентябре стабилизация повседневной жизни дошла до политики: тренд развернулся в сторону повышения. Первым пошел в рост рейтинг президента и правительства. В октябре повышательная тенденция захватила и федеральные представительные органы», — резюмировал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров

В опросе приняли участие 1600 человек в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России.