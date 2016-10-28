Академики РАН потребовали лишить Мединского ученого звания
24 известных российских академика поддержали требование лишить министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст обращения.
«Целью науки является поиск истины, и попытки заменить ее мифами, из каких бы соображений это ни делалось, подрывают основы научного взгляда на мир», — говорится в обращении.
Авторы документа подчеркивают, что решение вопроса о диссертации должно находиться в компетенции ученых и «никакое административное давление здесь недопустимо». Вмешательство руководства Высшей аттестационной комиссии (ВАК) академики РАН называли беспрецедентным и дискредитирующим всю систему научной аттестации в России.
Академики потребовали вернуть диссертацию Мединского на рассмотрение в ученый совет Уральского федерального университета (УрФУ). Кроме того, они настаивают на отставке руководителей ВАК и возобновлении обсуждения о передаче контроля над ВАК Российской академии наук.
Напомним, 17 октября филолог Иван Бабицкий направил министру образования и науки Ольге Васильевой письмо, в котором привлек её внимание к некорректным действиям главного ученого секретаря ВАК Николая Аристера.
Бабицкий заявил, что «информируя совет о необходимости отмены рассмотрения моего с коллегами заявления на заседании 4 октября, г-н Аристер грубо вмешался в его работу и фактически от имени ВАК в приказном порядке сообщил членам совета, как им следует голосовать». О также назвал образ действий Аристера недопустимым с любой точки зрения и «прямо скандальным».