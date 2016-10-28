Песков рассказал об отказе Путина снова бомбить Алеппо

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин считает нецелесообразным возобновлять нанесение авиаударов по позициям боевиков в сирийской провинции Алеппо, передает РИА Новости.

С соответствующей просьбой к главе государства обратились российские военные, сообщил ранее начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

По его словам, возобновление авиаударов по позициям боевиков в Алеппо необходимо «в связи с деятельностью террористов».

Напомним, накануне постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко заявил, что авиация ВКС РФ не наносит в Сирии ударов по мирному населению. «Конечно, возможно, есть сопутствующие потери», — признал при этом постпред.

Между тем 27 октября президент Сирии Башар Асад продлил срок амнистии для решивших сдаться боевиков на три месяца. Условия амнистии предполагают разоружение и сдачу правоохранительным органам.