Генштаб попросил Путина разрешить возобновить удары по Алеппо

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил о просьбе к Верховному главнокомандующему ВС России президенту Владимиру Путину возобновить авиаудары в Алеппо по боевикам террористических группировок. Об этом пишет ТАСС.

«В связи с тем, что не прекращается гибель мирных жителей, боевики возобновили активные боевые действия против правительственных войск, мы обратились к Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации с просьбой возобновления авиационных ударов по незаконным вооруженным формированиям в восточном Алеппо», — обратился Рудской.

Ранее сообщалось, что российская и сирийская авиация уже десять дней не ведут полетов и не бомбят Алеппо.

28 октября стало известно о том, что сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, начала большое наступление на правительственные войска в Алеппо. В ходе военных действий более ста человек ранены. Также сообщалось о 15 погибших мирных жителях.

Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал полностью избавить территорию Сирии от террористических группировок.