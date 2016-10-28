СМИ сообщили о повышении цен на роуминг в Европе для россиян

Сотовые операторы России будут платить дополнительный денежный сбор за роуминг. Это касается всех компаний, работающих вне Евросоюза. Такое решение было принято европейскими операторами связи с отменой платы за роуминг для стран-участниц ЕС. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников операторов.

Повышение цен в конечном итоге отражается на клиентах российских сотовых компаний.

При этом один собеседник агентства отмечает, что с начала 2016 года российские операторы уже платят этот сбор, в то время как другой говорит об изменении условий сотрудничества с Европой лишь летом текущего года.

Теперь для россиян стоимость каждого звонка возросла с 0,01-0,02 до 0,15-0,25 евро.

Европейский парламент отменит плату за роуминг в пределах Евросоюза с 15 июня 2017 года. Чтобы компенсировать уменьшение доходов, было решено поддержать инициативу повышения сборов с компаний-операторов, не входящих в ЕС.

Операторы Австрии, Болгарии, Хорватии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Литве, Польше, Португалии, Словении и Испании одобрили нововведение.

Напомним, в октябре два крупнейших российских оператора МТС и «Мегафон» отказались от дешевого роуминга как в пределах России, так и за границей.