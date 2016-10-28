Роскосмос пригрозил отказаться от поставок ракет Франции из-за дела ЮКОСа

Роскосмос пригрозил французскому оператору космических стартов Arianespace отказом от поставок ракет «Союз» в случае невыплаты 300 млн евро, которые были заблокированы судом по делу ЮКОСа, сообщает газета Les Echos.

«Мы не получаем денег, которые Arianespace должна за нашу работу. Нет денег — нет товара. Мы не можем работать бесплатно. Поэтому мы не будем ничего поставлять»,— приводит издание заявление представителя Роскосмоса.

24 октября глава Роскосмоса Игорь Комаров направил главе правительства Франции Мануэлю Вальсу письмо с требованием выплаты финансовых средств, на которые был наложен арест в связи с иском от бывших акционеров ЮКОСа. В Роскосмосе при этом напомнили о праве подать на правительство Франции в Арбитражный суд.

Игорь Комаров также обвинил Матиньонский дворец в нарушении двустороннего соглашения о защите инвестиций, так как Париж позволил арестовать на своей территории деньги, полагающиеся за оказанные услуги по запуску спутников с помощью российской ракеты-носителя «Союз».