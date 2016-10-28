СМИ узнали об участии россиян в подготовке теракта на территории Сербии

Белградские СМИ сообщили о депортации нескольких граждан РФ из Сербии «за участие в подготовке террористических акций в Черногории». Глава правительства Сербии Александр Вучич отказался комментировать сообщения о якобы высланных из страны россиянах, сообщает РИА Новости.

16 октября появилась информация о том, что группа граждан Сербии запланировала захват госучреждений в Черногории сразу после выборов и стрельбу по участникам митинга оппозиции с целью спровоцировать хаос и штурм парламента. Почти сразу стало известно, что несколько граждан РФ были депортированы из Сербии «за участие в подготовке террористических акций в Черногории».

Эксперты «Коммерсанта» заявили, что неожиданный визит в Белград секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева связан с обсуждением этого случая и желанием предотвратить скандал, который местные СМИ уже назвали «беспрецедентным» в постсоветской истории отношений России и Сербии.

Известно, что переговоры Патрушева с главой МВД Небойшей Стефановичем, с президентом Томиславом Николичем и главой МИДа Ивицей Дачичем, с премьером Александром Вучичем прошли в строго закрытом режиме. Официально было объявлено, что обсуждается меморандум о взаимопонимании в области безопасности.