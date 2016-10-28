СКР назвал причиной взрыва в Рязани открученную гайку газового счетчика

Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Рязани, по предварительным данным, мог произойти из-за открученной гайки газового счетчика, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Рязанской области.

«В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в квартире, где взорвался газ, была отвернута гайка на выходе газового счетчика», — приводит слова собеседника агентство. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что окончательные выводы о причинах происшествия можно будет сделать только после получения результатов экспертиз.

Ранее в СКР заявили, что взрыв газа в рязанской многоэтажке 23 октября, в результате которого погибли семь человек, по предварительным данным, произошел из-за действий одного из жильцов. Как удалось выяснить, жилой дом централизованно отапливался, однако в нескольких квартирах было установлено газовое оборудование для индивидуального отопления.