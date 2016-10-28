Савченко похвасталась возращением из ада живой

Украинский нардеп Надежда Савченко на своей странице в Facebook рассказала о поездке в Москву и встрече с украинцами Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом.

«Я вернулась из ада живой, еще раз. Важнейшим событием моей поездки для меня стала встреча и разговор в суде с Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом, хоть и по видеосвязи. В своем последнем слове Николай сказал: "Российский суд меня судит за то, что я украинец, за то, что я патриот Украины, и за то, что я не боюсь!" Мне же Николай дал установку: "Не надо слать мне слезливых писем. Вы делайте ради Украины все, что должны... На нас не обращайте внимания. На все воля Божья..."», – написала она.

Напомним, Савченко приезжала в Москву, чтобы посетить судебное заседание в связи с апелляцией по делу осужденных в России украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха. Оба были осуждены за участие в боевых действиях в составе вооруженных формирований в Чечне в 1994-1995 годах. Карпюка приговорили к 22,5 года колонии, Клыха – к 20 годам колонии. После заседания 26 октября приговор остался в силе.