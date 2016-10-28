Гидрометцентр предсказал Москве настоящие зимние выходные

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд утверждает, что в субботу, 29 октября, в Москве и Подмосковье будет первая метель и «достаточно заметный снегопад», ляжет «устойчивый снежный покров», а также возникнет гололедица, передает «Интерфакс».

По словам Вильфанда, снег пойдет уже предстоящей ночью, и в результате в Москве и области «выпадет от пяти до десяти миллиметров», а ослабеет снегопад только в воскресенье днем. «Снег может обрадовать. Не знаю, насколько он согреет душу, но, тем не менее, он появится», — констатировал руководитель Гидрометцентра.

Он посоветовал обратить особое внимание на прогноз водителям за счет усиления ветра до 10 м/с и порывах скоростью до 17 м/с 29 октября возникнет первая осенняя метель — «небольшая, без завываний».

На дорогах образуется наледь, а снежный покров в Подмосковье продержится по меньшей мере до ноябрьских праздников. При этом температура днем уже не поднимется выше нуля, а ночью будет опускаться до семи градусов мороза. Такая погода, пояснил Вильфанд, простоит всю неделю.

Глава Гидрометцентра отметил, что уходящий октябрь-2016 в целом был холоднее климатической нормы, особенно в южных регионах европейской части России. «Такой совсем нетеплый октябрь", — подытожил Вильфанд.