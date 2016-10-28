Суд заключил екатеринбургского ловца покемонов под арест

Екатеринбургский суд арестовал на два месяца видеоблогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих за ловлю покемонов в храме. Об этом сообщает «Медиазона».

Решение об ужесточении меры пресечения было принято в связи с тем, что во время домашнего ареста к Соколовскому приезжала девушка, чтобы поздравить с днем рождения. Кроме того, было установлено, что он пользовался интернетом.

Руслан Соколовский был задержан 2 октября по подозрению в возбуждении ненависти по религиозному признаку и оскорблении чувств верующих после того, как он выложил на YouTube-канале видео, на котором он играл в Pokemon Go в церкви.

3 сентября Соколовский был взят под стражу на два месяца, но 8 сентября суд отпустил его под домашний арест.