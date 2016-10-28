Суд обязал «Серсею Ланистер» вернуть сына в США

Суд Лос-Анджелеса предписал актрисе Лене Хиди, исполняющей роль Серсеи Ланистер в сериале «Игра престолов», вернуть сына в США бывшему мужу Питеру Лоурану. Об этом пишет TMZ.

Между бывшими супругами существует соглашение о совместной опеке общего сына Уайли. Лоуран имеет право видеть его 10 дней в месяц, кроме того, мальчик 5 сентября должен был вернуться к учебе.

Однако Хиди назвала образование в США «отстойным» и решил оставить его в Великобритании и после окончания съемок сериала. Бывший супруг обратился в суд с требованием вернуть ребенка.

По закону актриса должна оплачивать перелеты Питер Лоурана из США в Великобританию.