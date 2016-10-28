Россия не прошла в СПЧ ООН на второй срок

По итогам голосования, которое проводилось с целью выбрать члена Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) от группы восточноевропейских государств, Россия получила 112 голосов, Венгрия набрала 144 голоса, Хорватия — 114, сообщает Reuters.

В голосовании принимали участия 193 члена Генеральной ассамблеи ООН. В СПЧ оставалось два свободных места, их займут Венгрия и Хорватия.

Срок членства России в Совете истекает в конце нынешнего года. Каждая страна имеет право избираться в СПЧ ООН не более двух раз подряд.

Неудачу РФ на голосовании прокомментировал глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. «То, что мы не получили необходимого количества голосов, обидно, конечно, но это не катастрофа», — цитирует его РИА Новости.

Выразив сожаление по поводу неудачи, Федотов отметил, что этот результат, тем не менее, «не имеет никакого отношения к вопросу о положении с правами человека в стране, а касается исключительно международных отношений».

По словам главы президентского СПЧ, Совет по правам человека ООН — «это не сборная мира по правам человека, это не собрание стран, имеющих наивысшие рейтинги по соблюдению прав человека».