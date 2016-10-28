Столтенберг заявили о стремлении НАТО избежать холодной войны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что НАТО не хочет холодной войны с Россией и не пытается спровоцировать конфронтацию. Об этом сообщает BBC.

Столтенберг подчеркнул, что размещение в Восточной Европе 4 тысяч военных проходит исключительно в целях избежания конфликта, а не провокации. По его словам, НАТО пытается более конструктивно взаимодействовать с Российской Федерацией. При этом он отмечает, что «мы должны делать это на основе коллективной безопасности — сдерживания».

Альянс не рассматривает РФ как угрозу, однако реагирует на российские действия на Украине, а также «ядерную риторику, направленную на запугивание европейских стран», заметил генсек.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, подчеркнул, что численность населения США составляет около 600 млн человек, в Европе — 300 млн человек против российских 146 млн и «просто смешно» говорить о предположениях западных стран о «российской угрозе».

Глава РФ отметил, что «на Западе постоянно штампуются вымышленные, мифические (представления), вроде пресловутой российской военной угрозы» и это «используется для достижения своих политических целей».

Как сообщалось ранее, Столтенберг сообщил, что в формировании батальонов на восточных границах НАТО будут участвовать 17 стран.