Постпред РФ при НАТО признал возможные сопутствующие потери в Сирии

Постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко опроверг информацию о том, что российская авиация ведет в Сирии бомбардировки мирного населения, передает Deutsche Welle.

«Никаких бомбардировок мирного населения нет. Конечно, возможно, есть сопутствующие потери», — заверил российский постпред.

По словам Грушко, Россия в первую очередь продвигает в Сирии «мирный процесс, политический процесс», а также убеждает спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру «возобновить политические консультации о будущем Сирии».

Кроме того, постпред заявил, что Россия ведет с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» борьбу, которая целиком и полностью соответствует требованиям международного права.

Напомним, ранее Минобороны РФ обвинило боевиков в обстреле школы в Алеппо, жертвами которого стали трое учащихся. Это уже второй случай атаки на сирийскую школу в октябре: предыдущий имел место в провинции Идлиб. МИД Франции заявил, что там бомбардировку вела авиация ВКС РФ, а в российском внешнеполитическом ведомстве опровергли это обвинение. Минобороны РФ сообщило, что в районе атаки находился американский беспилотник.