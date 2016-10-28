Трамп предложил отменить выборы и объявить его президентом США

Кандидат на пост президента США республиканец Дональд Трамп предложил отменить выборы и сделать его американским президентом без голосования. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Как часть нашего плана по возвращению рабочих мест мы снизим налоги на бизнес с 35% до 15%. Хиллари Клинтон хочет увеличить налоги на малый бизнес до 45%. Огромная разница. Просто подумал про себя сейчас, мы должны просто отменить выборы и отдать (победу) Трампу, не так ли? Почему мы только их (выборы) проводим? Зачем мы их проводим? Ее политика слишком плоха», — заявил Трамп во время выступления перед своими сторонниками.

Согласно данным общественных опросов, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон увеличила отрыв от соперника Дональда Трампа до 12%.

Выборы президента США состоятся 8 ноября.