СМИ узнали о попытке ВВС Турции нарушить воздушное пространство Сирии

Самолеты турецких ВВС попытались нарушить воздушное пространство Сирии на севере провинции Алеппо, но вынуждены были вернуться после предупреждений со стороны сирийских и российских военных. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на источник в силах безопасности.

24 октября турецкая армия начала военную операцию «Щит Евфрата» против боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Турецким военным удалось взять под контроль город Джараблус на севере Сирии и продолжить наступление на юго-запад.

Президент Турции Реджип Эрдоган ранее заявлял, что целью наступления является зачистка пяти тысяч квадратных километров для создания на ней зоны безопасности для размещения беженцев.