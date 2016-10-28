28 октября 2016, 14:32
Единственный сотрудник Twitter в России уволен по сокращению
Менеджер по медийным партнерствам Twitter, единственный публичный официальный сотрудник компании в России Алексей Шелестенко уволен в связи с сокращением штата. Об этом он пишет на своей страничке в Twitter.
«Друзья, сегодня был мой последний день работы в "Твиттере". Три насыщенных года — это бесценный опыт. Это масса классных новых друзей», — рассказал Шелестенко.
Он отметил, что «сегодняшние сокращения сильно коснулись нескольких отделов — в том числе моего Media Partnerships — по всему миру. Увы, приоритеты». О дальнейших своих планах Шелестенко пообещал сообщить позже.
Друзья, сегодня был мой последний день работы в Твиттере. 3 насыщенных года — это бесценный опыт. Это масса классных новых друзей. (1) pic.twitter.com/TAtMdHtJ0k— Alexey Shelestenko (@akahamlet) 28 октября 2016 г.
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