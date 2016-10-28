Прокуратура оспорила УДО Александра Емельяненко

Председатель Борисоглебского городского суда Воронежской области Николай Каратаев сообщил, что прокуратура опротестовала решение суда об условно-досрочном освобождении бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Об этом пишет ТАСС.

«Борисоглебская межрайонная прокуратура 27 октября опротестовала решение суда об освобождении по УДО бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Незадолго до окончания рабочего дня в четверг поступило к нам от прокуратуры апелляционное представление. Более того, даже если бы прокуратура отправила апелляцию до 24 часов 27 октября по почте, то считалось бы, что они успели в 10-дневный срок», — отмечает собеседник агентства.

Старший помощник Борисоглебского межрайонного прокурора Валерий Бочаров пояснил, что апелляционное представление подано по статье 70 УК РФ (возражение по срокам исправительных работ). По законодательству РФ исправительные работы не разрешается назначать сроком больше чем на 2 года. Судом было вынесено решение о 2 годах и 23 днях таких работ. В случае, если бы решение инстанции не было оспорено прокуратурой, Емельяненко смог бы выйти на свободу 28 октября.

Как сообщалось ранее, ходатайство спортсмена об УДО было удовлетворено судом. Оставшуюся часть наказания осужденного (2 года и 23 дня) суд постановил заменить исправительными работами.

Напомним, 19 мая 2015 года Александр Емельяненко был приговорен к 4,5 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей за изнасилование своей домработницы, а также за похищение ее паспорта.