Худруку Театр.doc запретили выезд за границу

Режиссер Teaтр.doc Зарема Заудинова на своей странице в Facebook сообщила, что художественного руководителя театра Михаила Угарова задержали на границе РФ по распоряжению ФСБ.

«Худрука Михаила Угарова не пропустили на границе Шереметьево в Берлин. Без объяснения причин: распоряжение ФСБ», – написала она.

В базе данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сказано, что Уваров имеет задолженность по платежам за квартиру в размере 87,8 тысяч рублей.

Глава ведомства Артур Парфенчиков ранее сообщал, что из-за долгов выезда за границу был закрыт для миллиона россиян.

5 мая 2015 года худрук театра Михаил Угаров сообщил СМИ, что на репетицию спектакля «Болотное дело» в московском «Театре.doc» приходили представители правоохранительных органов. На следующий день после спектакля в театре началась внеплановая проверка, которую объяснили жалобами о нарушениях противопожарной безопасности.

28 мая Зарема Заудинова сообщила, что ее вызвали в прокуратуру.