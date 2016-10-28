Рособрнадзор лишил госаккредитации три вуза

За прошедшую неделю Рособрнадзор полностью лишил аккредитации три вуза, еще в одном было приостановлено действие образовательной лицензии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К такому решению Рособрнадзор пришел после проверок, проведенных с 21 по 27 октября. По их итогам лицензии на осуществление образовательной деятельности были отозваны у калининградского филиала Международного университета в Москве, Владикавказского института моды и дизайна и филиала Московского психолого-социального университета в подмосковной Электростали.

Ведомство также приостановило действие образовательной лицензии Института русского театра. Кроме того, прием студентов был запрещен Воронежскому институту экономики и социального управления, Институту социального образования из этого же города, Самарскому институту бизнеса и управления и Владикавказскому институту моды и дизайна.

Ранее в октябре Рособрнадзор полностью лишил аккредитации три московских вуза. Ведомством также был представлен перечень из 13 образовательных учреждений частично лишенных аккредитации.