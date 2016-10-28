Тысячи участников Олимпиады в Рио не сдали ни одного допинг-теста

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало данные о взятии проб на допинг у спортсменов, которые принимали участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Оказывается, 4125 спортсменов из 11470 не сдали в 2016 году ни одного допинг-теста.

В WADA отметили, что 1913 из этих 4125 атлетов выступали на Олимпиаде в дисциплинах, где употребление запрещенных веществ наиболее распространено.

«Это подчеркивает уровень планирования допинг-тестирования международными федерациями и национальными антидопинговыми комитетами», — констатировали авторы отчета независимой наблюдательной комиссии по итогам Игр-2016.

Напомним, некоторое время назад хакерская группа Fancy Bear вскрыла закрытую базу WADA и обнародовала данные об атлетах, которым дано право принимать запрещенные вещества по медицинским показаниям.