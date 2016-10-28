Захарова призвала главу МИД Франции извиниться за обвинения в адрес РФ

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в Facebook, что министру иностранных дел Франции Жан-Марку Эйро следует принести извинения за выдвинутые им обвинения в причастности России к авиаударам по сирийской школе

Захарова отметила, что экспертный анализ фотографий из сирийской деревни Хаас выявил их фиктивность (снимки, по словам представителя МИД РФ, — это «компьютерная графика»). Данные о погибших при авиаударе школьниках, как утверждает Захарова, — «страшная фантазия активистов».

«Не было никакого обстрела школы, и жертв тоже не было», — резюмировала представитель российского внешнеполитического ведомства, добавив, что на месте Эйро «приличные люди в подобных случаях извиняются».

Напомним, глава МИД Франции ранее заявил, что авиаудары по школе в сирийском городе Идлиб нанесены либо российской, либо сирийской авиацией — причем и во втором случае ответственность лежит на РФ, так как она поддерживает режим Башара Асада.