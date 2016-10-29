29 октября 2016, 16:32
Бельгия последней в ЕС одобрила свободную торговлю с Канадой
Бельгия последней из 28 стран ЕС одобрила соглашение о свободной торговле с Канадой. Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, передает Reuters.
Он же подписал сегодня согласие королевства на заключение договора о свободной торговле (CETA).
Против документа поначалу выступала франкоязычная область Бельгии — Валлония.
Договор CETA между ЕС и Канадой будет подписан 30 октября.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое