Бельгия последней в ЕС одобрила свободную торговлю с Канадой

Бельгия последней из 28 стран ЕС одобрила соглашение о свободной торговле с Канадой. Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, передает Reuters.

Он же подписал сегодня согласие королевства на заключение договора о свободной торговле (CETA).

Против документа поначалу выступала франкоязычная область Бельгии — Валлония.

Договор CETA между ЕС и Канадой будет подписан 30 октября.