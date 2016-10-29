Кремль заказал шампанское по 37 тысяч рублей за бутылку

ФГБУ «Комбинат питания Кремлевский» потратил 1 млн рублей на алкоголь, в том числе на шампанское Crystal Louis Roederer по цене 37 493 рубля за бутылку. На это в твиттере обратила внимание Екатерина Петрова — активистка общественного проекта «Роспил» оппозиционера Алексея Навального.

Данные были взяты с сайта госзакупок.

Всего комбинат питания заказал четыре бутылки дорогого шампанского. Также в заказе представлены недорогие вина Gavi Il Valentino, Grand Bateau и Selection des Chateaux de Bordeaux. Заказ был сделан у единственного поставщика — ООО «Компания Симпл».

Также предприятие питание разместило заказ на приобретение 2,5 тысячи банок лососевой икры на сумму 912 тысяч рублей. Еще 4 млн 900 тысяч рублей в Кремле решили потратить на покупку сыров «Гауда», «Моцарелла» и «Адыгейский».