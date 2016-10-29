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29 октября 2016, 09:19
гражданская авиация пожар США

Пассажирский «Боинг» загорелся при взлете в Чикаго

Пожар в самолете в Чикаго
Пожар в самолете в Чикаго
фото: ‏@vhfiel в Twitter

Самолет «Боинг-767» со 170 людьми на борту загорелся на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорте О'Хара в Чикаго. Диспетчеры вовремя заметили дым, валивший из правого двигателя лайнера, и сообщили об этом пилотам, передает CNN.

Всех 161 пассажира и 9 членов экипажа успешно эвакуировали. Около 20 человек получили незначительные травмы (ушибы, небольшие травмы ног) во время спуска на аварийных надувных трапах.

Загоревшийся самолет принадлежит компании American Airlines. Неисправный двигатель был произведен General Electric. Как заявили источники телеканала, близкие к расследованию инцидента, причина отказа двигателя неясна.

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