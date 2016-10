Пассажирский «Боинг» загорелся при взлете в Чикаго

Самолет «Боинг-767» со 170 людьми на борту загорелся на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорте О'Хара в Чикаго. Диспетчеры вовремя заметили дым, валивший из правого двигателя лайнера, и сообщили об этом пилотам, передает CNN.

Всех 161 пассажира и 9 членов экипажа успешно эвакуировали. Около 20 человек получили незначительные травмы (ушибы, небольшие травмы ног) во время спуска на аварийных надувных трапах.

Загоревшийся самолет принадлежит компании American Airlines. Неисправный двигатель был произведен General Electric. Как заявили источники телеканала, близкие к расследованию инцидента, причина отказа двигателя неясна.

Video of incident Involving an American Airlines flight at Chicago O'Hare ⚠ pic.twitter.com/k51a0kJ9Jc