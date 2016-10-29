Клинтон призвала немедленно проверить ее переписку

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон призывала ФБР как можно скорее сделать заключение по новым электронным письмам, о которых сообщал глава ФБР Джеймс Коми, передает CNN.

Коми направил письмо в конгресс, в котором сообщил, что следователи ФБР обнаружили новые электронные письма Клинтон, которые относятся к расследованию об использовании ей на посту госсекретаря частного почтового ящика для пересылки секретной информации.

Клинтон в ответ напомнила, что до выборов остается 11 дней, и предварительное голосование уже началось.

«Немыслимо, что что-то подобное происходит за 11 дней до выборов. Директор ФБР обязан предоставить американскому народу все детали того, что именно они изучают. Мы уверены, что это не приведет ни к каким выводам, отличающимся от июльских», — сказала кандидат.

В июле Коми рекомендовал не начинать уголовное дело в отношении Клинтон из-за ее переписки.