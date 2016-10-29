МВД Сербии опровергло высылку россиян за подготовку терактов

Сербия не высылала российских граждан, которые, по сообщениям СМИ были причастны к подготовке терактов. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович, сообщает Beta.

28 октября «Коммерсантъ» писал, что нескольких россиян депортировали из Сербии «за участие в подготовке террористических акций в Черногории». Издание утверждало, что для того чтобы замять скандал в Белград прилетал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Патрушев был в Сербии, мы говорили о дальнейшем сотрудничестве. Сербия никого не высылала, не было ситуации, чтобы кто-то выехал с Патрушевым», — заявил Стефанович.

Ранее он уже сообщал, что визит Патрушева был запланирован за несколько месяцев.