Мемория. Царевич Дмитрий

29 октября 1582 года родился царевич Димитрий, младший сын Ивана Грозного

Личное дело

Димитрий Иоаннович (1582—1591) родился в Москве. Был младшим сыном российского царя Ивана IV Васильевича, прозванного Грозным. Матерью его была Мария Фёдоровна Нагая, последняя - шестая или седьмая (тут мнения историков расходятся) жена царя. Они были невенчаны, что по тем временам делало брак незаконным с точки зрения церкви. Соответственно, мальчик мог считаться незаконнорождённым и исключаться из числа претендентов на престол.

Первые полтора года Дмитрий жил с матерью в Москве, но в 1584 году Иван Грозный умер. Вскоре после смерти отца, еще до коронации старшего брата царя Феодора Иоанновича, Дмитрий с матерью регентским советом был удален в Углич, который ему дали в княжение. В некоторых источниках указывается, что Углич был выделен царевичу еще отцом, но неизвестно, насколько это достоверно

Вдовствую царицу в Углич отправили со всеми почестями. Джером Горсей пишет, что «царицу сопровождала разная свита, её отпустили с платьем, драгоценностями, пропитанием, лошадьми и проч.- все это на широкую ногу, как подобает государыне». Однако никаких реальных прав на «удел» кроме получения части доходов уезда ни сам царевич, ни его родня не получили. Реальная власть был сосредоточена в руках присланных из Москвы «служилых людей» под руководством дьяка Михаила Битяговского.

После своего старшего брата царя Фёдора, у которого не было сыновей, Дмитрий оставался единственным мужским представителем московской линии дома Рюриковичей.

О его характере и поведении сохранился целый ряд свидетельств, причем многие утверждают, что в юном царевиче уже тогда проявлялись черты характера его отца: он любил смотреть, как убивают домашний скот, забивал палкой кур и гусей, а также «часто в детских глумлениих» говорил и действовал «нелепо» по отношению к советникам старшего брата. Так, по словам голландца И. Массы, царевич говорил: «Плохой какой царь мой брат. Он не способен управлять таким царством». Дмитрий даже выражал желание «ехать в Москву», чтобы помешать деятельности его дурных советников. Прежде всего это относилось к шурину царя Борису Годунову, управлявшему от имени Феодора Иоанновича государственными делами.

15 мая 1591 года после обедни царевичу разрешили погулять на заднем дворе дворца под присмотром мамки Василисы Волоховой, кормилицы Арины Тучковой и постельницы Марии Колобовой. По свидетельству четырех «жильцов» - мальчиков, состоявших при царевиче, - тот играл с ними «в тычку» ножиком. Правила этой игры, не изменившиеся до нынешнего времени, состоят в том, что на земле проводится черта, через которую бросают нож, стараясь, чтобы он воткнулся в землю как можно дальше. Побеждает тот, кто сделал самый дальний бросок. Согласно показаниям очевидцев событий, в руках у царевича была «свая» — заострённый четырёхгранный гвоздь.

Относительно дальнейшего очевидцы в основном единодушны — у Дмитрия начался приступ эпилепсии — говоря языком того времени — «черной немочи», и во время судорог он случайно ударил себя «сваей» в горло. В свете современных представлений об эпилепсии это невозможно, поскольку уже в самом начале эпилептического припадка человек теряет сознание и удержать какие-либо предметы в руках не в состоянии. Возможно, что царевич, «бьющийся в судорогах», просто натолкнулся на лежавшую под ним «сваю».

По словам кормилицы Арины Тучковой, «она того не уберегла, как пришла на царевича болезнь черная, а у него в те поры был нож в руках, и он ножем покололся, и она царевича взяла к себе на руки, и у неё царевича на руках и не стало».

Когда люди на дворе закричали, прибежала царица, при которой Дмитрий и скончался. Мария Нагая начала бить поленом мамку и обвинять в убийстве царевича ее сына Осипа, а также сына и племянника дьяка Битяговского, представителя царя в Угличском княжестве.

В Спасском соборе ударили в колокол и на двор собрался посадский «мир» Углича. Туда же прибежал и М. Битяговский. Тогда царица и ее брат Михаил приказали убить тех, кто, по мнению царицы был причастен к смерти ее сына, а также Битяговских. В итоге все они были пойманы и убиты.

Через 4 дня после смерти царевича из Москвы прибыла следственная комиссия в составе митрополита Геласия, главы Поместного приказа думного дьяка Елизария Вылузгина, окольничего Андрея Петровича Луп-Клешнина и будущего царя Василия Шуйского. Следственное дело, составленное комиссией, сохранилось под названием «Угличское дело», в ходе него было привлечено к следствию около 150 чел. Выводы московской комиссии на тот момент были однозначны — царевич погиб от несчастного случая.

Боярская дума и Освященный Собор констатировали, что смерть Дмитрия была случайной, а братья царицы, Михаил и Григорий Нагие, а также жители Углича, которые без каких-либо причин умертвили «государевых приказных людей», совершили «измену» и заслуживают наказания.

Царица Мария была пострижена в монахини с именем Марфа и сослана в монастырь в Белозерье. Также были сосланы ее братья, подверглись наказаниям и были сосланы в Сибирь многие жители Углича.

Однако после прихода к власти Василий Шуйский изменил точку зрения. С его воцарением официально стало утверждаться, что малолетний царевич был убит по приказу Бориса Годунова.

В 1606 году в связи с объявлением самозванца, называвшего себя царевичем Дмитрием, Шуйским в Углич была направлена специальная комиссия под руководством митрополита Филарета. Могила Дмитрия была вскрыта, при этом по собору распространилось «необычайное благовоние». Мощи царевича были обретены нетленными - в гробнице лежал свежий труп ребёнка с зажатой в руке горстью орехов. Ходили слухи, что Филарет купил у стрельца сына, который был затем убит, а его тело положено в гробницу вместо тела Дмитрия.

Торжественная процессия с мощами двинулась к Москве. Она была встречена царём Василием Шуйским, а также матерью Дмитрия — инокиней Марфой. Царь Василий опознал царевича, Марфа же, взглянув на тело, не смогла произнести ни слова. Позже пришла в себя и объявила, что в гробу находится её сын.

Тело Дмитрия было помещено в раку вблизи могилы Ивана Грозного в Архангельском соборе Москвы. У его гроба сразу же начали происходить чудесные исцеления больных, собор начали осаждать толпы. По приказу царя была составлена грамота с описанием чудес Дмитрия Угличского и разослана по городам. В том же 1606 году Дмитрий был причислен к лику святых.

Чем знаменит

О жизни царевича Дмитрия, прожившего всего 8 лет, сохранились лишь немногие отрывочные свидетельства. Но его загадочная гибель и последовавшее за ней Смутное время, продолжавшееся как минимум 22 года после его смерти, стали достоянием истории. О его смерти, переносе останков в Москву и канонизации, о совершенных святым посмертных чудесах сохранился большой круг разнообразных источников, создававшихся на протяжении XVII - начала XVIII веков.

Канонизированный в 1606 как благоверный царевич Димитрий Угличский, «угличский и московский и всея Руси чудотворец», стал одним из самых почитаемых русских святых.

О чем надо знать

Смерть Дмитрия обрекла московскую линию династии Рюриковичей на вымирание. После того, как 7 (17) января 1598 года умер, не оставив сыновей, царь Федор Иоаннович, династия пресеклась. Преемником Федора стал его шурин Борис Годунов. С этой даты принято отсчитывать Смутное время, в котором имя царевича Дмитрия было символом «правого», «законного» царя; это имя приняли несколько самозванцев.

В 1603 году в Польше явился Лжедмитрий I, выдававший себя за чудесно спасшегося Дмитрия. Вдовствующая царица Мария Нагая признала его своим сыном. В июне 1605 года Лжедмитрий вступил на российский престол и на протяжении года официально царствовал в Москве как «царь Дмитрий Иванович».

В 1606 году в Польском городе Самборе объявился новый «Дмитрий». На самом деле им назвался московский дворянин Михаил Молчанов, который, однако в Россию под царским именем так и не явился.

В 1607 году в Стародубе явился Лжедмитрий II (Тушинский вор), а в 1611 году в Ивангороде — Лжедмитрий III (Псковский вор, Сидорка).

От имени «царевича Дмитрия» также действовал его «воевода» Иван Болотников, предводитель крестьянского восстания 1606—1607 годов.

По некоторым данным, в 1613—1614 году за Дмитрия выдавал себя казачий предводитель Иван Заруцкий, бывший опекуном вдовы двух первых Лжедмитриев Марины Мнишек и её малолетнего сына — Ивана, известного как «Ворёнок». С казнью этого ребёнка в 1614 году тень царевича Дмитрия и его «потомков» перестала падать на российский престол.

Прямая речь

«Младший брат царя, дитя лет шести или семи (как сказано было прежде), содержится в отдаленном месте от Москвы, под надзором матери и родственников из дома Нагих, но (как слышно) жизнь его находится в опасности от покушений тех, которые простирают свои виды на обладание престолом в случае бездетной смерти царя. Кормилица, отведавшая прежде него какого-то кушанья (как я слышал), умерла скоропостижно. Русские подтверждают, что он точно сын царя Ивана Васильевича, тем, что в молодых летах в нём начинают обнаруживаться все качества отца. Он (говорят) находит удовольствие в том, чтобы смотреть, как убивают овец и вообще домашний скот, видеть перерезанное горло, когда течет из него кровь (тогда как дети обыкновенно боятся этого), и бить палкой гусей и кур до тех пор, пока они не издохнут».

Флетчер Дж. «О государстве русском».

6 фактов о царевиче Дмитрии

Имя «Дмитрий» было княжеским именем царевича, а его прямое имя было Уар, поскольку именно в день св. Уара - 19 октября по старому стилю - он и появился на свет.

После рождения царевича была написана мерная икона — то есть икона, которую создавали ко дню крещения ребёнка. Она была узкой по ширине, а по высоте соответствовала росту («мере») новорождённого и изображала тезоименного ему святого. На мерной иконе Дмитрия был изображен его св. покровитель, Дмитрий Солунский, в честь которого новорожденный и был крещен. Традиция создания таких икон существовала практически исключительно в царской семье. До нашего времени в музеях сохранилось не более 20-25 дореволюционных мерных икон.

Получив в княжение Углич, царевич Дмитрий стал последний русским удельным князем.

Комиссия, расследовавшая смерть царевича, была составлена по поручению самого Бориса Годунова, которого и обвиняли в убийстве мальчика. Обычно считается, что существование сына Ивана Грозного как претендента на престол было невыгодно правителю государства Борису Годунову, завладевшему абсолютной властью в 1587 году, однако некоторые историки утверждают, что Борис не рассматривал царевича как серьёзную угрозу своей власти, так как считал его незаконнорождённым.

Изначально царевич был похоронен в Спасо-Преображенском соборе Углича, что противоречило традиции, по которой мужских членов царского дома погребали в Архангельском соборе Московского Кремля. С воцарением Василия Шуйского останки Дмитрия были перенесены в Архангельский собор и после его канонизации стали почитаться как реликвия.

В 1812 году, после захвата Москвы французами, рака Дмитрия была вскрыта, а мощи из неё выброшены. После изгнания захватчиков мощи были вновь найдены и установлены на прежнем месте в той же серебряной раке середины XVII столетия, сохранившейся до наших дней.

Материалы о царевиче Дмитрии:

Димитрий Иоаннович в Православной энциклопедии.

Дело царевича Дмитрия. Проект Российского военно-исторического общества «100 главных документов российской истории».

Статья о царевиче Дмитрии в Википедии