В ОПК рассказали об оружии для борьбы со стаями дронов

В Объединенной приборостроительной корпорации создали оружие для эффективной борьбы со стаями ударных мини-дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя корпорации.

По словам собеседника агентства, это оружие «не уничтожает дроны физически, не создает для них помехи, а гарантированно выводит из строя радиоэлектронные бортовые системы, превращая дрон в бесполезный кусок мертвого железа и пластика».

«Наши системы просто не позволят стае роботов долететь до места назначения», — сообщили в ОПК.

Двумя неделями ранее в корпорации уже сообщали, что испытали радиоэлектронное оружие, аналогов которому не существует в мире.

Тогда сообщалось, что радиоэлектронное оружие нейтрализует бортовую аппаратуру не только беспилотников, но высокоточных ракет и даже самолетов.

ОПК входит в госкорпорацию Ростех.