Боб Дилан позвонил в Нобелевский комитет

Американский музыкант, лауреат Нобелевской премии по литературе этого года Боб Дилан созвонился с председателем жюри этой премии Сарой Даниус, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

13 октября стало известно о вручении премии Дилану, однако дозвониться до него Нобелевский комитет не смог, а сам он за две недели никак не прокомментировал присуждение награды.

«Новость о Нобелевской премии лишила меня дара речи», — приводит комитет его слова в разговоре с Даниус.

«Для меня это такая большая честь», — добавил Дилан.

В интервью The Telegraph Дилан подтвердил свои слова Дааниус и заявил, что «разумеется» приедет на церемонию вручения премии в Стокгольме, если не случится чего-то экстраординарного.