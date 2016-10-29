Джигурда предложил Клинтон взять его на должность Моники Левински

Шоумен Никита Джигурда заявил в интервью РЕН ТВ, что рассчитывает на победу Хиллари Клинтон на президентских выборах в США.

Сам актер, по его словам, намерен получить американское гражданство и занять при новом президенте роль, которую играла стажерка Белого дома Моника Левински.

«Она [Клинтон] мне паспорт будет вручать в ближайшее время, лично! Клинтон — в Белом доме, в круглом кабинете, а я под столом. Вместо Моники Левински!» — сообщил Джигурда.

Ранее стало известно о разводе актера с фигуристкой Мариной Анисиной. Сейчас Джигурда живет в США, он гражданин Украины.

Левински была любовницей Билла Клинтона — бывшего президента США, чья супруга Хиллари сейчас баллотируется на этот пост.