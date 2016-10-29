29 октября 2016, 01:07
Совет ЕС одобрил торговое соглашение с Канадой
99% торговых тарифов между странами ЕС и Канадой будут отменены в рамках торгового соглашения CETA, подписание которого одобрил Совет Евросоюза, сообщается на официальном сайте законодательного органа.
Решение принималось советом в формате письменной процедуры и включало в себя одобрение подписания соглашения и его предварительного вступления в силу.
На следующем этапе запрос об одобрении заключения соглашения будет направлен в Европейский парламент.
Роберт Фицо — глава правительства Словакии, которая сейчас председательствует в ЕС, — уже заявил о готовности Евросоюза «экономическое и торговое соглашение с Канадой».
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