Совет ЕС одобрил торговое соглашение с Канадой

99% торговых тарифов между странами ЕС и Канадой будут отменены в рамках торгового соглашения CETA, подписание которого одобрил Совет Евросоюза, сообщается на официальном сайте законодательного органа.

Решение принималось советом в формате письменной процедуры и включало в себя одобрение подписания соглашения и его предварительного вступления в силу.

На следующем этапе запрос об одобрении заключения соглашения будет направлен в Европейский парламент.

Роберт Фицо — глава правительства Словакии, которая сейчас председательствует в ЕС, — уже заявил о готовности Евросоюза «экономическое и торговое соглашение с Канадой».