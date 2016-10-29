«Спартак» обыграл ЦСКА и сохранил лидерство в чемпионате

На стадионе «Открытие Арена» в Москве завершился матч футбольных команд «Спартак» и ЦСКА. «Спартак» победил со счетом 3:1 и, набрав 28 очков, сохранил лидерство в чемпионате премьер-лиги.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице с 21 баллом. На второй строчке петербургский «Зенит» с 25 очками.

Матч «Спатак» — ЦСКА проходил в рамках 12-го тура российской футбольной премьер-лиги.

У спартаковцев во время игры отличился Денис Глушаков (19-я минута) и Зе Луиш (76 и 89). В составе ЦСКА гол забил Карлос Страндберг (82).