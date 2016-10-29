Интерпол рассмотрит просьбу России о розыске Ходорковского

Интерпол повторно рассмотрит российский запрос об объявлении в международный розыск бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Он заявил, что речь идет об обвинении бизнесмена в причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.

«Интерпол получил из Москвы все запрошенные материалы по этому делу с тем, чтобы определиться, есть ли основания для объявления экс-главы ЮКОСа в международный розыск», — заявил собеседник агентства.

По его сведениям, Интерпол может вернуться к этой теме во время заседания своей Генассамблеи в середине ноября в Индонезии.