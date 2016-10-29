29 октября 2016, 09:36
Интерпол рассмотрит просьбу России о розыске Ходорковского
Интерпол повторно рассмотрит российский запрос об объявлении в международный розыск бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Он заявил, что речь идет об обвинении бизнесмена в причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.
«Интерпол получил из Москвы все запрошенные материалы по этому делу с тем, чтобы определиться, есть ли основания для объявления экс-главы ЮКОСа в международный розыск», — заявил собеседник агентства.
По его сведениям, Интерпол может вернуться к этой теме во время заседания своей Генассамблеи в середине ноября в Индонезии.
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