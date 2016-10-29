29 октября 2016, 12:16
В крупном ДТП в Карелии погибли пять человек
На трассе «Кола» в Кондопожском районе Карелии произошла авария с участием трех легковых машин, в результате погибли пять человек, еще один пострадавший с тяжелыми травмами был госпитализирован, сообщает региональный главк МВД.
Машины ВАЗ-2112, «Волга» (ГАЗ-3110) и Renault Sandero столкнулись ночью. При столкновении «Рено» загорелся.
Все погибшие и пострадавшие находились в ВАЗ-2112 и Renault Sandero. Те, кто был в «Волге», не пострадали.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое