В крупном ДТП в Карелии погибли пять человек

На трассе «Кола» в Кондопожском районе Карелии произошла авария с участием трех легковых машин, в результате погибли пять человек, еще один пострадавший с тяжелыми травмами был госпитализирован, сообщает региональный главк МВД.

Машины ВАЗ-2112, «Волга» (ГАЗ-3110) и Renault Sandero столкнулись ночью. При столкновении «Рено» загорелся.

Все погибшие и пострадавшие находились в ВАЗ-2112 и Renault Sandero. Те, кто был в «Волге», не пострадали.