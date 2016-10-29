Кириенко негласно встретился с социологами и политологами

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко с момента своего назначения провел серию встреч с руководителями нескольких экспертных центров. На встрече с социологами 28 октября речь шла в том числе о президентских выборах 2018 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

От социологов Кириенко хотел узнать об их видении рисков в общественно-политической жизни.

Собеседники издания назвали среди участников встречи главу Центра политтехнологий Игоря Бунина, руководителя Института социально-экономических и политических исследований Дмитрия Бадовского, председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина, директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяну Малеву.

По данным собеседников издания, встреча длилась около двух часов, и не все приглашенные успели выступить. Поэтому на следующей неделе должна состояться еще одна встреча в таком же формате.