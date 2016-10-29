СМИ узнали о возможном выводе Клинтон из президентской гонки

Чиновники федеральных правоохранительных органов США рассказали The New York Times о том, что ФБР удалось отыскать электронную переписку кандидата в президенты Хиллари Клинтон, которую та вела на посту госсекретаря. Ранее считалось, что часть писем была стерта сразу же после того, как Клинтон получила повестку в суд по делу об использовании частного почтового сервиса в переписке по государственным вопросам.

Источники утверждают, что ранее не исследованные письма были найдены на электронных устройствах главного помощника Клинтон Хумы Абедин и ее супруга Энтони Винера. Последний, как выяснилось вне зависимости от следствия по делу Клинтон, отправлял запрещенные сообщения 15-летней девушке из Северной Каролины.

Расследуя дело в отношении Винера, правоохранители наткнулись на фрагменты переписки экс-госсекретаря США — хотя в это время расследование по фактам возможной утечки секретных данных из-за использования Хиллари Клинтон частного электронного почтового ящика для служебной переписки уже было прекращено.

Один из источников утверждает, что некоторые из найденных писем могут привести к исключению Клинтон из борьбы за пост президента США. В ее избирательном штабе пока не комментируют новую информацию по делу о ее переписке.

Напомним, ранее директор ФБР заявил о решении бюро возобновить расследование дела об использовании личного почтового ящика в служебной переписке Клинтон на посту госсекретаря США. Ее соперник на выборах Дональд Трамп приветствовал это решение ФБР.