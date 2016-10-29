Кузнецова проиграла в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации

Россиянка Светлана Кузнецова уступила словачке Доминике Цибулковой в 1/2 финала итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сингапуре. Об этом сообщает Eurosport.

Матч длился 2 часа 27 минут и закончился со счетом 6:1, 6:7(2), 4:6.

«Кузнецова взяла первый сет, но слабо провела второй и отдала третий», — комментирует издание ход поединка.

В финале Доминика Цибулкова сыграет с победительницей пары Анжелика Кербер (Германия) — Агнешка Радванска (Польша).

Призовой фонд турнира — 7 млн долларов США.