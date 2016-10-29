Российская метательница молота отказалась возвращать золото Лондона

Российская метательница молота Татьяна Белобородова (до замужества Лысенко) отказалась возвращать золотую медаль Олимпийских игр, проходивших в 2012 году в Лондоне. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на мужа и тренера спортсменки Николая Белобородова.

«Конечно, никакой медали мы возвращать не собираемся. Во-первых, Таня уже сказала, что мы будем судиться, то есть дело не завершено. Во-вторых, карьеру она закончила и в любом случае больше выступать не будет. Думаю, для многих она как была, так и осталась олимпийской чемпионкой», — сообщил Белобородов.

В Лондоне спортсменка установила олимпийский рекорд, метнув молот на 78,18 метра. Второе место было у польки Аниты Влодарчик. Третье заняла немка Бетти Хайдлер, а четвертое — китаянка Чжан Вэньсю.

После перепроверки допинг-проб у Белобородовой был обнаружен запрещенный препарат туринабол. 11 октября 2016 года МОК лишил ее золота. Соперницы спортсменки по Лондону получат более высокие награды: Чжан Вэньсю бронзу, Бетти Хайдлер серебро, а Анита Влодарчик золото.